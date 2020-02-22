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Дальнее зарубежье 22.02.2020 12:55

Работа по семилетнему бюджету ЕС будет продолжена до конца текущего года - глава Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа по семилетнему бюджету ЕС должна быть продолжена до конца текущего года.

"Мы должны продолжить работу и работать непрерывно, потому что предстоит пройти еще большой путь, чтобы достигнуть согласия", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по завершении второго дня встречи глав государств и правительств стран ЕС.

Глава Еврокомиссии отметила, что сначала Совет ЕС должен принять решение по бюджету и потом его должен принять Европарламент. Только тогда решения выльются в различные проекты.

"Время торопит, потому что до конца года должны быть пройдены все очень важные технические этапы, иначе в 2021 году у нас не будет бюджета, - сказала она. - Тогда не будет программы "Эразмус", ресурсов для научных исследований, для контроля границ. Вот почему мы должны продолжать наши усилия. Мы на правильном пути", - отметила фон дер Ляйен.

Главными вызовами на этом пути она назвала цифровизацию, изменение климата, а также последствия выхода Великобритании из ЕС.

"И эти вызовы мы должны встречать вместе, для этого нам нужна Европа, которая способна действовать, у которой есть бюджет", - подчеркнула фон дер Ляйен.

"Что произошло? - суммировала она вопрос одного из журналистов. - Демократия с участием 27 разных стран, которое вместе работают над общими приоритетами. У демократии есть хорошая традиция обсуждать, спорить, высказывать мнения по разным вопросам с разными членами союза, ставить разные акценты. И это занимает немало времени".

Глава Еврокомиссии отметила, что на этом саммите впервые имело место детальное, углубленное обсуждение 27 государств-членов союза по вопросам, связанным с формирование бюджета, и каждый откровенно рассказал об интересах своей страны.

"Это был крайне важный и необходимый этап", - подытожила фон дер Ляйен.

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Тэги: ЕС, БЮДЖЕТ, ЭТАПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]