Европарламент разочарован неспособностью лидеров стран ЕС договорится о союзном бюджете

Европейский парламент разочарован неспособностью глав государств и правительств ЕС на чрезвычайном саммите в Брюсселе договорится о финансовых рамках семилетнего союзного бюджета.
"Европейский парламент разочарован тем, что Европейский совет не смог найти соглашение о следующей многолетней финансовой структуре и о собственных ресурсах", - заявил председатель представительной ассамблеи ЕС Давид Сассоли, комментируя итоги двухдневного саммита, завершившегося в пятницу вечером.
"Если мы хотим оправдать ожидания наших граждан, мы должны подкрепить свои амбиции достаточными средствами, - отметил он. - Европа сталкивается с беспрецедентными проблемами, такими как изменение климата, цифровизация и новый геополитический порядок. Мы должны также напомнить о том, что европейское строительство и особенно Единый Рынок принесли нашим странам с точки зрения роста и развития. Снижение наших амбиций может оказать только негативное влияние на результаты многих лет прогресса и интеграции".
"Ни одна страна, действующая в одиночку, - продолжал Сассоли, - не сможет эффективно решить эти проблемы и сохранить накопленные достижения. Поэтому важно быстро прийти к смелому соглашению о долгосрочном бюджете ЕС и о собственных ресурсах. Я надеюсь, что предстоящие переговоры пойдут в лучшем направлении, чем те, которые мы наблюдали в последние часы. Наш Союз и наши граждане этого заслуживают".
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