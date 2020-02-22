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Здравоохранение 22.02.2020 14:59

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 76,3 тыс. человек, число жертв выросло до 2345 человек - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на субботу число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года достигло 76,228 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,345 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 397 человек, смертельных случаев - на 109. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 106 человек, по одному - в провинции Хэбэй, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Шанхае.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 53,3 тыс. человек, состояние более 11,4 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 20,6 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 104 случая заболевания: в Гонконге - 68 (при двух случаях смертельного исхода и шести выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 26 (один случай смерти, два выздоровели).

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Тэги: ЭКСПРЕСС, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]