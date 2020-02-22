Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 76,3 тыс. человек, число жертв выросло до 2345 человек - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на субботу число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года достигло 76,228 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,345 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 397 человек, смертельных случаев - на 109. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 106 человек, по одному - в провинции Хэбэй, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Шанхае.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 53,3 тыс. человек, состояние более 11,4 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 20,6 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 104 случая заболевания: в Гонконге - 68 (при двух случаях смертельного исхода и шести выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 26 (один случай смерти, два выздоровели).
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