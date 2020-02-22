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Дальнее зарубежье 22.02.2020 16:18

В ЕАЭС апробируют использование навигационных пломб при транзите товаров

Совет евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил план мероприятий по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"В дорожной карте предусмотрено 11 мероприятий, которые должны быть реализованы до второй половины 2021 года", - говорится в сообщении комиссии.

Странам и ЕЭК предстоит также доработать проект соглашения о единой системе транзита ЕАЭС. "Соглашение, в частности, определит виды транспорта, при перевозке которыми будут использоваться электронные навигационные пломбы, а также случаи и категории товаров, в отношении которых применяется система отслеживания", - пояснили в ЕЭК, уточнив, что соглашение планируется подписать в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе, в ближайшее время страны проведут односторонние или совместные эксперименты по тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров. "Итоги экспериментов позволят сформировать нормативно-правовую базу по системе отслеживания транзита исходя из реальных условий", - отметили в комиссии. Для этого страны определят национальных операторов системы отслеживания до конца второго квартала текущего года.

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Тэги: ЕАЭС, ТОВАРЫ, ТРАНЗИТ, ПЛОМБЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]