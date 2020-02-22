В ЕАЭС апробируют использование навигационных пломб при транзите товаров

Совет евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил план мероприятий по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб, сообщила пресс-служба ЕЭК.
"В дорожной карте предусмотрено 11 мероприятий, которые должны быть реализованы до второй половины 2021 года", - говорится в сообщении комиссии.
Странам и ЕЭК предстоит также доработать проект соглашения о единой системе транзита ЕАЭС. "Соглашение, в частности, определит виды транспорта, при перевозке которыми будут использоваться электронные навигационные пломбы, а также случаи и категории товаров, в отношении которых применяется система отслеживания", - пояснили в ЕЭК, уточнив, что соглашение планируется подписать в 2021 году.
Как сообщили в пресс-службе, в ближайшее время страны проведут односторонние или совместные эксперименты по тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров. "Итоги экспериментов позволят сформировать нормативно-правовую базу по системе отслеживания транзита исходя из реальных условий", - отметили в комиссии. Для этого страны определят национальных операторов системы отслеживания до конца второго квартала текущего года.
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