Число заражений коронавирусом в Южной Корее подскочило до 346 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Южной Корее за сутки возросло на 142 человека, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Накануне сообщалось о 204 зараженных, таким образом, общее число заражений в этой стране теперь составляет 346 человек.
При этом, как и ранее на этой неделе, большинство новых случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу и его окрестностях - 131 случай из 142 за последние сутки. Первый случай заражения в этом городе выявили во вторник 18 февраля. За четыре дня в городе с населением 2,5 млн человек, заболели 283 человека. Два человека скончались в больнице Чхондо.
В южнокорейском Минздраве в субботу выразили надежду на то, что вирус удастся сдержать в районе Тэгу.
Самолет из Японии с пассажирами лайнера Diamond Princess сел в Британии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
Экспорт Азербайджана в Италию за последние 10 лет превысил 55 млрд евро – Ди Майо
Алиев пригласил итальянские компании участвовать в развитии АПК Азербайджана
Нефть сократила падение, Brent торгуется на уровне $58,37 за баррель
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Сирия намерена уничтожать любые самолеты, которые вторгнутся в ее воздушное пространство
Главком ВМФ РФ вернулся с Кубы, где встречался с Раулем Кастро
Эрдоган оправдал действия Турции в Сирии и Ливии национальными интересами
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Организации “Татарстан” и “Факел дружбы” провели мероприятие по случаю 75 лет Победы в ВОВ
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре