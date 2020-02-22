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Здравоохранение 22.02.2020 17:32

Число заражений коронавирусом в Южной Корее подскочило до 346 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Южной Корее за сутки возросло на 142 человека, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Накануне сообщалось о 204 зараженных, таким образом, общее число заражений в этой стране теперь составляет 346 человек.

При этом, как и ранее на этой неделе, большинство новых случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу и его окрестностях - 131 случай из 142 за последние сутки. Первый случай заражения в этом городе выявили во вторник 18 февраля. За четыре дня в городе с населением 2,5 млн человек, заболели 283 человека. Два человека скончались в больнице Чхондо.

В южнокорейском Минздраве в субботу выразили надежду на то, что вирус удастся сдержать в районе Тэгу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]