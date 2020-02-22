Число заражений коронавирусом в Южной Корее подскочило до 346 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Южной Корее за сутки возросло на 142 человека, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Накануне сообщалось о 204 зараженных, таким образом, общее число заражений в этой стране теперь составляет 346 человек.

При этом, как и ранее на этой неделе, большинство новых случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу и его окрестностях - 131 случай из 142 за последние сутки. Первый случай заражения в этом городе выявили во вторник 18 февраля. За четыре дня в городе с населением 2,5 млн человек, заболели 283 человека. Два человека скончались в больнице Чхондо.

В южнокорейском Минздраве в субботу выразили надежду на то, что вирус удастся сдержать в районе Тэгу.