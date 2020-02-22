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Происшествия 22.02.2020 12:10

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Гаджигабульском районе Азербайджана (в 120 км южнее от Баку) в субботу произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.

“В субботу в Гаджигабульском районе в 08:22 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.4 балла на глубине 20 километров”, - сообщает центр.

Согласно информации, из-за большой глубины залегания эпицентра землетрясение не ощущалось на поверхности.

Х.Насирзаде


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]