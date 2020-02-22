В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Гаджигабульском районе Азербайджана (в 120 км южнее от Баку) в субботу произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.

“В субботу в Гаджигабульском районе в 08:22 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.4 балла на глубине 20 километров”, - сообщает центр.

Согласно информации, из-за большой глубины залегания эпицентра землетрясение не ощущалось на поверхности.

Х.Насирзаде