В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Гаджигабульском районе Азербайджана (в 120 км южнее от Баку) в субботу произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.
“В субботу в Гаджигабульском районе в 08:22 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.4 балла на глубине 20 километров”, - сообщает центр.
Согласно информации, из-за большой глубины залегания эпицентра землетрясение не ощущалось на поверхности.
Х.Насирзаде
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