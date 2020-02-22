Обыск в отеле сборной РФ по биатлону на ЧМ в Италии связан с использованием тренером чужой аккредитации

Итальянская полиция провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время чемпионата мира сборная РФ по биатлону, сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"Сегодня в 5:50 утра в отель приехала полиция. Сейчас мы едем в участок для завершения всех процедур изъятия. Визит полиции был по заявлению одного из членов IBU (Международный союз биатлонистов - ИФ) в правоохранительные органы", - сказал Драчев.

"Проверка была в связи с тем, что главный тренер сборной России Касперович ходил с чужой аккредитации там, где нельзя, и был пойман", - добавил Драчев.

Он добавил, что также проводится проверка по члену сборной России Александру Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.

"Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты. Сейчас мы едем в участок оформлять все это", - рассказал Драчев.

Логинов на чемпионате мира выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в пасьюте.

10 июля 2015 года решением IBU Логинов уже был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе спортсмена, взятой в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.