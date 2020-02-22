Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 22.02.2020 17:05

Лайнер Diamond Princess в Японии покинули около 100 человек, тесно контактировавших с зараженными Covid-19

Около 100 человек, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess и тесно контактировавших с зараженными коронавирусом пассажирами, сошли с его борта в порту Иокогамы, сообщают в субботу западные и японские СМИ.

В порт за ними прибыл автобус с водителем в защитном костюме.

Всех их отправят на карантин в окрестностях Токио. Карантин продлится 14 дней.

На борту круизного лайнера, который находился на карантине порядка двух недель, уже не осталось японцев. Теперь на Diamond Princess остались только иностранцы, которые ожидают прибытия чартерных рейсов из их стран для их транспортировки на родину.

Всего порядка 970 человек покинули лайнер ранее на этой неделе.

После того, как лайнер покинут пассажиры, 14-дневный карантин начнется, как ожидается, для более 1 тыс. членов экипажа, для которых ранее он не действовал.

Многие эксперты, критикующие действия японских властей в связи с обстановкой на лайнере, где заражение коронавирусом подтвердилось у 600 человек, считали, что именно сотрудники, готовившие и разносившие по каютам еду и напитки, могли содействовать распространению вируса.

Всего в Японии выявлено более 700 случаев заражения, включая тех, кто заразился на круизном лайнере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЛАЙНЕР, ПАССАЖИРЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Заражение коронавирусом выявлено у 621 пассажира круизного лайнера Diamond Princess На лайнере Diamond Princess обнаружили еще 88 заболевших коронавирусом Не менее 24 американцев находятся среди 135 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии - туркомпания Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 130 человек, увеличившись за сутки на 60 - ТВ Судьба Боинга-787 остается неопределенной Минтранс Японии проверит компанию, производящую аккумуляторы для Боингов-787

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]