Для оказания содействия российским биатлонистам в Антерсельву направлен сотрудник генконсульства - посольство

Российские дипломаты связываются с полицией Италии для выяснения обстоятельств обысков в отеле, где проживают члены сборной РФ по биатлону, участвующие в чемпионате мира.
"ГК (Генконсульство - ИФ) России в Милане проверяет информацию СМИ об обысках в номерах биатлонистов российской сборной, связывается с полицией для выяснения обстоятельств происходящего. В Антерсельву, направлен сотрудник ГК России в Милане для оказания содействия нашим спортсменам на месте", - говорится в сообщении в твиттере посольства РФ в Италии.
Как ранее сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, итальянская полиция провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время чемпионата мира сборная РФ по биатлону.
"Сегодня в 5:50 утра в отель приехала полиция. Сейчас мы едем в участок для завершения всех процедур изъятия. Визит полиции был по заявлению одного из членов IBU (Международный союз биатлонистов - ИФ) в правоохранительные органы", - сказал Драчев.
"Проверка была в связи с тем, что главный тренер сборной России Касперович ходил с чужой аккредитации там, где нельзя, и был пойман", - добавил Драчев.
Он добавил, что также проводится проверка по члену сборной России Александру Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.
"Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты. Сейчас мы едем в участок оформлять все это", - рассказал Драчев.
Логинов на чемпионате мира выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в пасьюте.
10 июля 2015 года решением IBU Логинов уже был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе спортсмена, взятой в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.
Обыск в отеле сборной РФ по биатлону на ЧМ в Италии связан с использованием тренером чужой аккредитации
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