Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 22.02.2020 13:18

Для оказания содействия российским биатлонистам в Антерсельву направлен сотрудник генконсульства - посольство

Российские дипломаты связываются с полицией Италии для выяснения обстоятельств обысков в отеле, где проживают члены сборной РФ по биатлону, участвующие в чемпионате мира.

"ГК (Генконсульство - ИФ) России в Милане проверяет информацию СМИ об обысках в номерах биатлонистов российской сборной, связывается с полицией для выяснения обстоятельств происходящего. В Антерсельву, направлен сотрудник ГК России в Милане для оказания содействия нашим спортсменам на месте", - говорится в сообщении в твиттере посольства РФ в Италии.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, итальянская полиция провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время чемпионата мира сборная РФ по биатлону.

"Сегодня в 5:50 утра в отель приехала полиция. Сейчас мы едем в участок для завершения всех процедур изъятия. Визит полиции был по заявлению одного из членов IBU (Международный союз биатлонистов - ИФ) в правоохранительные органы", - сказал Драчев.

"Проверка была в связи с тем, что главный тренер сборной России Касперович ходил с чужой аккредитации там, где нельзя, и был пойман", - добавил Драчев.

Он добавил, что также проводится проверка по члену сборной России Александру Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.

"Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты. Сейчас мы едем в участок оформлять все это", - рассказал Драчев.

Логинов на чемпионате мира выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в пасьюте.

10 июля 2015 года решением IBU Логинов уже был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе спортсмена, взятой в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, БИАТЛОНИСТЫ, ПОСОЛЬСТВО


Похожие новости


Итальянский премьер надеется на пересмотр в ближайшие годы санкционной политики ЕС в отношении РФ РФ готова работать с легитимными руководителями зарубежных государств - Путин Путин: мы не хотели распространять ограничения на экономические связи с Италией, но за санкции голосовали все страны ЕС Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль Путина ждут с визитом в Италии в июле - посол республики Путин отправится с визитом в Италию в июле - Ушаков

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]