МИД Италии и аппарату премьера направлены требования объяснить обыски у российских биатлонистов в Антерсельве - посольство РФ

Посольство России в Италии сообщило, что потребовало у властей страны разъяснений в связи с обысками у российских биатлонистов в Антхольце-Антерсельве.

"В развитие ситуации с обысками у российских биатлонистов в Антерсельве сообщаем: посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Ранее посольство сообщило, что российские дипломаты связываются с полицией Италии для выяснения обстоятельств обысков в отеле, где проживают члены сборной РФ по биатлону, участвующие в чемпионате мира, а в Антерсельву направлен сотрудник генконсульства РФ в Милане для оказания содействия спортсменам.

Как сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, итальянская полиция провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время чемпионата мира сборная РФ по биатлону.

"Сегодня в 5:50 утра в отель приехала полиция. Сейчас мы едем в участок для завершения всех процедур изъятия. Визит полиции был по заявлению одного из членов IBU (Международный союз биатлонистов - ИФ) в правоохранительные органы", - сказал Драчев.

"Проверка была в связи с тем, что бывший главный тренер сборной России (александр) Касперович ходил с чужой аккредитации там, где нельзя, и был пойман", - отметил Драчев.

Он добавил, что также проводится проверка по члену сборной России Александру Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.

"Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты. Сейчас мы едем в участок оформлять все это", - рассказал Драчев.

Логинов на чемпионате мира выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в пасьюте.

10 июля 2015 года решением IBU Логинов уже был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе спортсмена, взятой в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.