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Происшествия 22.02.2020 15:35

В Алматы задержаны несколько десятков человек, пришедших на митинг запрещенной в Казахстане организации

Полиция Алматы задержала несколько десятков человек, пришедших в субботу к площади "Астана" для участия в митинге, инициированным сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, признана экстремистской и запрещена в Казахстане), сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места событий.

"На прилегающих к площади улицах и в сквере производится задержание людей, пришедших на митинг. Сотрудники полиции подходят, проверяют документы и сопровождают в полицейский автобус. Некоторые из задержанных оказывают сопротивление. На данный момент задержано около 50 человек", - рассказал он.

Перед задержанием пришедших на митинг людей предупреждали об ответственности за незаконные акции представитель городской администрации и прокуратуры.

Ранее Генпрокуратура Казахстана предостерегала граждан страны от участия в несанкционированных митингах 22 февраля.

"Несмотря на разъяснения генеральной прокуратуры, в социальных сетях отдельные лица, в том числе из-за рубежа, а также сторонники запрещенной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", продолжают призывать население страны к участию в незаконных митингах", - говорилось в обращении Генпрокуратуры.

Выйти на митинги 22 февраля казахстанцев призывал бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Аблязов является организатором ДВК, которая призывает казахстанцев к смене власти в стране.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИТИНГ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]