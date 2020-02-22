В Алматы задержаны несколько десятков человек, пришедших на митинг запрещенной в Казахстане организации

Полиция Алматы задержала несколько десятков человек, пришедших в субботу к площади "Астана" для участия в митинге, инициированным сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, признана экстремистской и запрещена в Казахстане), сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места событий.
"На прилегающих к площади улицах и в сквере производится задержание людей, пришедших на митинг. Сотрудники полиции подходят, проверяют документы и сопровождают в полицейский автобус. Некоторые из задержанных оказывают сопротивление. На данный момент задержано около 50 человек", - рассказал он.
Перед задержанием пришедших на митинг людей предупреждали об ответственности за незаконные акции представитель городской администрации и прокуратуры.
Ранее Генпрокуратура Казахстана предостерегала граждан страны от участия в несанкционированных митингах 22 февраля.
"Несмотря на разъяснения генеральной прокуратуры, в социальных сетях отдельные лица, в том числе из-за рубежа, а также сторонники запрещенной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", продолжают призывать население страны к участию в незаконных митингах", - говорилось в обращении Генпрокуратуры.
Выйти на митинги 22 февраля казахстанцев призывал бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Аблязов является организатором ДВК, которая призывает казахстанцев к смене власти в стране.
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