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Происшествия 22.02.2020 14:29

Еще один зараженный коронавирусом скончался в Иране

В Иране в субботу скончался еще один человек, у которого было подтверждено заражение коронавирусом Covid-19, сообщают иранские СМИ.

Всего в Иране уже пять человек скончались из-за заболеваний, вызванных коронавирусом.

Кроме того, в субботу подтвердилась информация о 10 новых случаях заражения. Восемь человек госпитализировали в городе Кум, и еще два в Тегеране.

Всего в стране выявлено 28 случаев заражения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СМЕРТЬ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]