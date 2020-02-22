Еще один зараженный коронавирусом скончался в Иране

В Иране в субботу скончался еще один человек, у которого было подтверждено заражение коронавирусом Covid-19, сообщают иранские СМИ.
Всего в Иране уже пять человек скончались из-за заболеваний, вызванных коронавирусом.
Кроме того, в субботу подтвердилась информация о 10 новых случаях заражения. Восемь человек госпитализировали в городе Кум, и еще два в Тегеране.
Всего в стране выявлено 28 случаев заражения.
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