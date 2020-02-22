Воры пытались унести из бельгийского монетного двора 15 кг поврежденных монет

Полиция Бельгии арестовала двух подозреваемых в краже из королевского монетного двора, который чеканит бельгийский вариант евро, сообщили в субботу СМИ Бельгии со ссылкой на прокуратуру Брюсселя.

По данным прокуратуры, три вора в ночь на пятницу проникли в здание монетного двора, расположенного в центре Брюсселя. При этом сработала сигнализация, предупредившая дежурившего охранника, который вызвал полицию.

При обыске здания двух подозреваемых задержали с частью украденного. Их взяли под стражу. Суд рассмотрит их дело 5 марта. Третьего преступника разыскивает полиция.

Представитель Министерства финансов Бельгии заявил СМИ, что у каждого задержанного в рюкзаке было около 5 кг монет.

По его утверждению, речь идет о поврежденных монетах, выведенных из обращения, стоимость которых нулевая. При этом представитель Минфина не уточнил характер повреждений.

Он также сообщил, что третий преступник вероятно унес еще около 5 кг непригодных монет.