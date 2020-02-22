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Это интересно 22.02.2020 22:50

Воры пытались унести из бельгийского монетного двора 15 кг поврежденных монет

Полиция Бельгии арестовала двух подозреваемых в краже из королевского монетного двора, который чеканит бельгийский вариант евро, сообщили в субботу СМИ Бельгии со ссылкой на прокуратуру Брюсселя.

По данным прокуратуры, три вора в ночь на пятницу проникли в здание монетного двора, расположенного в центре Брюсселя. При этом сработала сигнализация, предупредившая дежурившего охранника, который вызвал полицию.

При обыске здания двух подозреваемых задержали с частью украденного. Их взяли под стражу. Суд рассмотрит их дело 5 марта. Третьего преступника разыскивает полиция.

Представитель Министерства финансов Бельгии заявил СМИ, что у каждого задержанного в рюкзаке было около 5 кг монет.

По его утверждению, речь идет о поврежденных монетах, выведенных из обращения, стоимость которых нулевая. При этом представитель Минфина не уточнил характер повреждений.

Он также сообщил, что третий преступник вероятно унес еще около 5 кг непригодных монет.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МОНЕТЫ, КРАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]