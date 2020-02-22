Воры пытались унести из бельгийского монетного двора 15 кг поврежденных монет

Полиция Бельгии арестовала двух подозреваемых в краже из королевского монетного двора, который чеканит бельгийский вариант евро, сообщили в субботу СМИ Бельгии со ссылкой на прокуратуру Брюсселя.
По данным прокуратуры, три вора в ночь на пятницу проникли в здание монетного двора, расположенного в центре Брюсселя. При этом сработала сигнализация, предупредившая дежурившего охранника, который вызвал полицию.
При обыске здания двух подозреваемых задержали с частью украденного. Их взяли под стражу. Суд рассмотрит их дело 5 марта. Третьего преступника разыскивает полиция.
Представитель Министерства финансов Бельгии заявил СМИ, что у каждого задержанного в рюкзаке было около 5 кг монет.
По его утверждению, речь идет о поврежденных монетах, выведенных из обращения, стоимость которых нулевая. При этом представитель Минфина не уточнил характер повреждений.
Он также сообщил, что третий преступник вероятно унес еще около 5 кг непригодных монет.
Трамп намерен заблокировать публикацию мемуаров Болтона
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Самолет из Японии с пассажирами лайнера Diamond Princess сел в Британии
Экспорт Азербайджана в Италию за последние 10 лет превысил 55 млрд евро – Ди Майо
Алиев пригласил итальянские компании участвовать в развитии АПК Азербайджана
Нефть сократила падение, Brent торгуется на уровне $58,37 за баррель
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Сандерс одерживает победу на кокусах Демократической партии в штате Невада
Близ границы Ирана с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7
Белый дом не располагает информацией о попытках России поддержать Трампа выборах - советник президента США
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Организации “Татарстан” и “Факел дружбы” провели мероприятие по случаю 75 лет Победы в ВОВ
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре