Президент Федерации биатлона Украины опровергает наличие украинской аккредитации у российского тренера Касперовича

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опровергает сообщения о том, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович приехал на чемпионат мира в Антхольц-Антерсельву по украинской аккредитации.

"У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию", - заявил Брынзак порталу Tribuna.com.

"Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но, чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, то это нереально. Это уже все обросло слухами. Не было так, как там пишут", - сказал Брынзак.

Позднее он сообщил сайту biathlon.com.ua: "Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте тренеру Александру Касперовичу, не соответствует действительности. Он не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену. Нарушение было замечено спортивным директором IBU, который связался с нами с требованием сдать аккредитацию для ее аннулирования".

"Это требование мы выполнили и предоставили объяснения IBU. Вчера же эта аккредитация нам была выдана снова и ею пользуется наш представитель. Ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у тренера Касперовича. После установления фактов и наших пояснений, других вопросов или претензий со стороны IBU к нам не было", - отметил Брынзак.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, итальянская полиция провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время чемпионата мира сборная РФ по биатлону.

"Проверка была в связи с тем, что бывший главный тренер сборной России (Александр) Касперович ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман", - отметил Драчев.

Он добавил, что также проводится проверка по члену сборной России Александру Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.

"Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты. Сейчас мы едем в участок оформлять все это", - рассказал Драчев.

Позднее Драчев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля. Такой поступок был обусловлен неразберихой с аккредитацией на турнире и Касперовича выручила украинская делегация.

"Касперович ходил по трассе с чужой аккредитацией. Один из членов IBU (Международный союз биатлонистов - ИФ) написал заявление в полицию. Это было 19 февраля, тогда и было написано заявление. Полиция приехала с проверкой посмотреть, где живет Касперович. Он жил вместе со сборной и в постановлении было прописано проверить Логинова, который ранее имел проблемы с нарушением антидопинговых правил. С этим все строго в Италии", - рассказал Драчев.

Глава СБР заявил, что Логинова "удалось отбить" и он готовится к гонке.

Логинов на чемпионате мира выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в пасьюте.

10 июля 2015 года решением IBU Логинов уже был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе спортсмена, взятой в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.