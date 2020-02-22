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Регион 22.02.2020 23:54

Саакашвили уверен, что грузинский народ вернет парламент в Кутаиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что принятое им в свое время решение о переносе парламента из Тбилиси в Кутаиси было "славным делом" для республики.

"Разрушающий Грузию Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили) объявил о своем очередном вреде - продаже здания парламента Грузии в Кутаиси", - заявил Саакашвили в видеообращении в социальной сети к своим сторонникам в Грузии, комментируя решение нынешних властей продать это здание.

По его словам, "переезд парламента в Кутаиси было славным делом для Грузии". "Это усиливало Западную Грузию, и Грузия должна быть сильной, как на востоке, так и на западе. Это направлено против абхазского сепаратизма и стратегически служит возвращению Абхазии", - считает Саакашвили.

При этом экс-президент отметил, что решение о переносе парламента основывалось на его стратегии развития порта Лазика (ныне проект строительства глубоководного порта на черноморском побережье Грузии в Анаклиа - ИФ) и видении быстрого развития Кутаиси, регионов Имерети, Самегрело, Сванетии и Западной Грузии в целом.

"Иванишвили хочет остановить и уничтожить все это, потому что его задача - слабая и разрушенная Грузия. Разрушитель Иванишвили и его предательское окружение обязательно будут отстранены от власти, и я уверен, что грузинский народ вернет парламент в Кутаиси", - заявил Саакашвили.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил сообщения, что власти намерены продать бывшее здание парламента страны в Кутаиси.

"Мы планируем продать здание парламента в Кутаиси. Над этим уже работает министерство экономики", - заявил Гахария журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам премьера, Кутаиси скоро станет огромным образовательным центром, значимость которого для города будет гораздо больше, чем наличие парламента.

"К тому же, ныне существующее здание получит собственную нагрузку. Оно должно приобрести новую, экономически более привлекательную нагрузку. Каким может и должно быть будущее Кутаиси? Это - образование, медицина, логистика и многое другое, а не только парламент", - сказал Гахария.

На протяжении многих лет парламент Грузии заседал в Тбилиси, однако осенью 2012 года, в соответствии с принятой в 2011 году при правлении "Единого национального движения" поправкой в Конституцию, высший законодательный орган страны переехал в Кутаиси, второй по величине город Грузии. На строительство нового здания было потрачено 340 млн лари (примерно $205 млн по тогдашнему курсу).

Пришедшая в 2012 году к власти коалиция "Грузинская мечта" все это время настаивала на возвращении парламента в Тбилиси, но для принятия конституционных изменений ей не хватало голосов. После выборов 2016 года ситуация изменилась - "Грузинская мечта" получила конституционное большинство, пообещав при этом выслушать и аргументы жителей Кутаиси, недовольных намерением властей лишить их город статуса парламентской столицы.

В 2014 году старое здание парламента в Тбилиси восстановили и отремонтировали. С тех пор комитетские слушания и заседания бюро проводились в парламенте в Тбилиси, а пленарные заседания - в парламенте в Кутаиси. С февраля 2019 года парламент переехал из Кутаиси и в полном объеме продолжил свою деятельность в Тбилиси.

Против Саакашвили в Грузии возбуждены несколько уголовных дел, он объявлен прокуратурой в розыск.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЗДАНИЕ, СААКАШВИЛИ


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