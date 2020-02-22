Учения США с имитацией ответного ядерного удара по РФ не добавят безопасности в мире - комитет Госдумы по обороне

Учения Пентагона по имитации ответного ядерного удара по России следует рассматривать как "бряцание оружием", это негативно скажется на международной безопасности, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Это не первые учения, когда происходит такое бряцание оружием. Оптимизма по поводу нормализации отношений такие учения не добавляют, как и не добавляют безопасности в мире, в том числе в Европе", - сказал в субботу "Интерфаксу" Красов.

Ранее СМИ со ссылкой на Пентагон сообщили, что американские военные провели маневры, по замыслу которых США нанесли ответный ядерный удар после применения Россией ядерного оружия малой мощности против страны НАТО в Европе.

"Учения, которые проводят США - избыточные", - сказал Красов, комментируя американские маневры.

"По замыслу этих учений Россия якобы применила ядерные боеприпасы малой мощности. Хотелось бы напомнить, что ядерное оружие применила только одна страна - это было в далеком 1945 году. И эта страна - США. После этого ни одно из государств - обладателей ядерного оружия его не применяло", - сказал депутат.

"Мы очень сильно беспокоимся за эту страну, которая в своей истории допустила применение ядерного оружия", - отметил Красов, имея в виду атомные бомбардировки американскими военными в 1945 году Хиросимы и Нагасаки.

"Что касается России, мы - мирная страна и не собирается ни на кого нападать", - заявил первый замглавы думского комитета по обороне.