Самолет из Японии с пассажирами лайнера Diamond Princess сел в Британии

Самолет с британскими подданными и европейцами, вылетевший накануне из Японии, приземлился на британской авиабазе в Уилтшире, сообщает BBC со ссылкой на Форин-офис.
На его борту 32 пассажира, которые пробыли 16 дней в карантине на круизном лайнере Diamond Princess в Иокогаме. Теперь они отправятся в район Уиррал в английском графстве Мерсисайд, там в одной из больниц они пробудут под карантином еще 14 дней, несмотря на то, что ни один из прибывших не заражен коронавирусом.
После приземления рейса в Британии глава МИД страны Доминик Рааб заявил, что Форин-офис "усердно трудился над безопасным возвращением пассажиров (лайнера - ИФ) в Британию".
"Здоровье и безопасность подданных Британии - это наш приоритет", - сказал он.
Круизный лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, однако выяснилось, что один из пассажиров заражен коронавирусом. На борту судна находились 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 045 членов экипажа.
3 февраля судно встало на рейд под карантин в порту Иокогамы. Карантин завершился 19 февраля. За время карантина на судне заразились коронавирусом 634 пассажира, двое погибли.
В настоящее время пассажиры постепенно покидают круизный лайнер. После того, как все туристы сойдут на берег, 14-дневный карантин начнется, как ожидается, и для членов экипажа, для которых ранее он не действовал.
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