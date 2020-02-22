Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции вопросы стабилизации в Идлибе

Главы Минобороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, сообщили в российском военном ведомстве.

"Сегодня около 15:00 состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Турции Хулуси Акаром, в рамках которого произошел обмен мнениями по обстановке в Сирийской Арабской Республике", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации", - сказали в ведомстве.

Ситуацию, сложившуюся в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, накануне в телефонном разговоре обсудили президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сообщила накануне пресс-служба Кремля.

Президенты России и Турции "условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы". "Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме", - отметили в пресс-службе.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.

Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

В четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (структура входит в состав российской военной группировки в САР) сообщил, что российская авиация нанесла удар на севере Сирии после поддержанной Турцией атаки боевиков.