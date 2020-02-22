Эрдоган оправдал действия Турции в Сирии и Ливии национальными интересами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что действия Анкары в Сирии и Ливии отвечают требованиям национальных интересов государства, сообщает "Анадолу".

"Действия Турции в Сирии и Ливии - это не авантюра, а требование национальных интересов страны", - приводит агентство его слова.

Эрдоган отметил, что, если Турция "откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, то уже завтра должна будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок".

Также он заявил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель "была определена дорожная карта действий по Идлибу".