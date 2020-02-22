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Регион 22.02.2020 17:52

Эрдоган оправдал действия Турции в Сирии и Ливии национальными интересами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что действия Анкары в Сирии и Ливии отвечают требованиям национальных интересов государства, сообщает "Анадолу".

"Действия Турции в Сирии и Ливии - это не авантюра, а требование национальных интересов страны", - приводит агентство его слова.

Эрдоган отметил, что, если Турция "откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, то уже завтра должна будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок".

Также он заявил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель "была определена дорожная карта действий по Идлибу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЭРДОГАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]