Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 22.02.2020 18:42

Суд в Баку арестовал на 4 месяца 6 должностных чиновников Нефтчалинского района

Сабаильский районный суд города Баку в субботу принял решение по делу уголовных преступлений 6 должностных лиц Нефтчалинского района Азербайджана.

Согласно решению суда, экс-глава Исполнительной власти района Исмаил Велиев, первый заместитель ИВ Вургун Акберов, начальник отдела архитектуры и строительства Вугар Нагиев, главврач Центральной больницы района Тельман Захидов, начальник районного отдела образования Аждар Керимов и начальник отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анар Джафаров арестовываются сроком на 4 месяца по обвинению в злоупотреблении служебным положением, получении взяток в крупных размерах, присвоении средств.

Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности Азербайджана распространила сообщение об операции в Нефтчалинском районе, в результате которой задержаны 6 человек в качестве подозреваемых, включая экс-главу Исполнительной власти района Исмаила Велиева.

В сообщении СГБ отмечается, что задержанные подозреваются в злоупотреблении служебным положением, получении взяток в крупных размерах, присвоении средств.

«В связи с данными фактами возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия», - отмечает СГБ.

Помимо Велиева, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, в неоднократном получении крупных взяток и в присвоении средств, задержаны: за получение и дачу взяток первый заместитель ИВ Нефтчалинского района Вургун Акберов, начальник отдела архитектуры и строительства Вугар Нагиев, главврач Центральной больницы района Тельман Захидов, начальник районного отдела образования Аждар Керимов, начальник отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анар Джафаров.

СГБ сообщает, что согласно собранным материалам установлено, что Велиев используя свое служебное положение, регулярно под различным предлогом требовал взятки от руководителей государственных учреждений образования, здравоохранения и др. госструктур.

Кроме этого, Велиев, Акберов и Нагиев посредством находящихся в их подчинении должностных лиц, под различными предлогами требовали денежные средства у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Нефтчалинском районе.

«В ходе проведенного расследования возникли подозрения в том, что Велиев присваивал средства, направленные на выплату зарплаты в рамках оплачиваемых общественных работ», - подчеркивает СГБ.

Как сообщалось ранее, операция СГБ в Нефтчалинском районе была проведена 20 февраля.

Вечером 20 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении Велиева с должности главы ИВ Нефтчалинского района.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЧАЛА, ЗАДЕРЖАНИЯ, СУД


Похожие новости


По фактам коррупции и злоупотреблений служебными полномочиями в Нефтчале задержаны 6 человек - СГБ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]