Суд в Баку арестовал на 4 месяца 6 должностных чиновников Нефтчалинского района

Сабаильский районный суд города Баку в субботу принял решение по делу уголовных преступлений 6 должностных лиц Нефтчалинского района Азербайджана.
Согласно решению суда, экс-глава Исполнительной власти района Исмаил Велиев, первый заместитель ИВ Вургун Акберов, начальник отдела архитектуры и строительства Вугар Нагиев, главврач Центральной больницы района Тельман Захидов, начальник районного отдела образования Аждар Керимов и начальник отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анар Джафаров арестовываются сроком на 4 месяца по обвинению в злоупотреблении служебным положением, получении взяток в крупных размерах, присвоении средств.
Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности Азербайджана распространила сообщение об операции в Нефтчалинском районе, в результате которой задержаны 6 человек в качестве подозреваемых, включая экс-главу Исполнительной власти района Исмаила Велиева.
В сообщении СГБ отмечается, что задержанные подозреваются в злоупотреблении служебным положением, получении взяток в крупных размерах, присвоении средств.
«В связи с данными фактами возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия», - отмечает СГБ.
Помимо Велиева, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, в неоднократном получении крупных взяток и в присвоении средств, задержаны: за получение и дачу взяток первый заместитель ИВ Нефтчалинского района Вургун Акберов, начальник отдела архитектуры и строительства Вугар Нагиев, главврач Центральной больницы района Тельман Захидов, начальник районного отдела образования Аждар Керимов, начальник отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анар Джафаров.
СГБ сообщает, что согласно собранным материалам установлено, что Велиев используя свое служебное положение, регулярно под различным предлогом требовал взятки от руководителей государственных учреждений образования, здравоохранения и др. госструктур.
Кроме этого, Велиев, Акберов и Нагиев посредством находящихся в их подчинении должностных лиц, под различными предлогами требовали денежные средства у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Нефтчалинском районе.
«В ходе проведенного расследования возникли подозрения в том, что Велиев присваивал средства, направленные на выплату зарплаты в рамках оплачиваемых общественных работ», - подчеркивает СГБ.
Как сообщалось ранее, операция СГБ в Нефтчалинском районе была проведена 20 февраля.
Вечером 20 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении Велиева с должности главы ИВ Нефтчалинского района.
Х.Насирзаде
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