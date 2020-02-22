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Спорт 22.02.2020 21:18

Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия стала четвертой

Сборная Франции по биатлону стала победителем мужской эстафеты (4х7,5 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Французская команда, в составе которой выступили Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детье и Кентен Фиойн Майе, преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 35,9 секунды, допустив четыре промаха.

Второе место заняла сборная Норвегии, отставшая от победителей на 21,5 секунды. На счету серебряных призеров 12 промахов плюс один штрафной круг.

Бронзу с отставанием в 36,2 секунды заняла Германия, у которой восемь промахов плюс один штрафной круг.

Сборная России (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов) финишировала четвертой. У нее девять неточных выстрелов, финишную черту она пересекла спустя 1 минуту 44,7 секунды после победителей.

СКАНДАЛ ВОКРУГ РОССИЙСКИХ БИАТЛОНИСТОВ

Российская команда выступила на фоне субботнего скандала вокруг биатлонистов сборной РФ. Утром в расположении сборной итальянская полиция провела обыск. Обыск, в частности, прошел в номере Логинова и Гараничева.

"Проверка была в связи с тем, что бывший главный тренер сборной России (Александр) Касперович ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман", - заявил "Интерфаксу" глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Он добавил, что также проводится проверка по Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил. "Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты", - рассказал Драчев.

Позднее Драчев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля. Такой поступок был обусловлен неразберихой с аккредитацией на турнире и Касперовича выручила украинская делегация. Позднее украинская сторона опровергла сведения о наличии ее аккредитации у Касперовича.

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Тэги: ИТАЛИЯ, БИАТЛОН, ГОНКА, МУЖЧИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]