Эрдоган планирует 5 марта провести встречу с лидерами России, Франции и Германии по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует 5 марта провести четырехсторонний саммит по проблеме сирийской провинции Идлиб, передают в субботу турецкие СМИ.

Предполагается, что помимо Эрдогана во встрече должны принять участие лидеры России, Франции и ФРГ.

"Мы соберемся вместе 5 марта и обсудим эти вопросы", - приводят западные СМИ слова Эрдогана.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили во время разговора с Эрдоганом, что считают правильной идею проведения четырехсторонней встречи в верхах по сирийской проблеме.

Также в пятницу Эрдоган заявлял, что российская сторона пока не отреагировала на предложение о проведении четырехстороннего саммита по сирийской проблеме.