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Регион 22.02.2020 21:31

Эрдоган планирует 5 марта провести встречу с лидерами России, Франции и Германии по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует 5 марта провести четырехсторонний саммит по проблеме сирийской провинции Идлиб, передают в субботу турецкие СМИ.

Предполагается, что помимо Эрдогана во встрече должны принять участие лидеры России, Франции и ФРГ.

"Мы соберемся вместе 5 марта и обсудим эти вопросы", - приводят западные СМИ слова Эрдогана.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили во время разговора с Эрдоганом, что считают правильной идею проведения четырехсторонней встречи в верхах по сирийской проблеме.

Также в пятницу Эрдоган заявлял, что российская сторона пока не отреагировала на предложение о проведении четырехстороннего саммита по сирийской проблеме.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]