Российский самолет Ан-124 "Руслан" в субботу доставил в Сербию первую часть комплексов "Панцирь-С1", сообщает сербский телерадиоканал РТС.
Груз доставлен на аэродром "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице.
РТС приводит слова сербского министра обороны Александра Вулина, который, комментируя получение этого груза, заявил, что, "поставка оборонительного вооружения, единственного такого рода в регионе, позволит Сербии и далее укреплять оборонную мощь путем усиления потенциала сдерживания".
"Таким образом, дополнительно усиливается наша способность сохранять нейтралитет в военном отношении, что является основополагающим обязательством в сфере безопасности верховного главнокомандующего армии Сербии Александра Вучича, а также нашего правительства и парламента", - приводит РТС слова Вулина.
Ранее РТС сообщал, что первый из шести зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" будет передан Сербии до конца этой недели.
РТС отмечал, что сербские военнослужащие уже обучены работе с ними.
"Панцирь-С1" предназначен для обороны как от воздушных целей - самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и управляемых бомб, так и против танков, бронетранспортеров и БМП.
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