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Дальнее зарубежье 22.02.2020 23:15

В Сербию доставлена первая часть российских комплексов "Панцирь С1"

Российский самолет Ан-124 "Руслан" в субботу доставил в Сербию первую часть комплексов "Панцирь-С1", сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Груз доставлен на аэродром "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице.

РТС приводит слова сербского министра обороны Александра Вулина, который, комментируя получение этого груза, заявил, что, "поставка оборонительного вооружения, единственного такого рода в регионе, позволит Сербии и далее укреплять оборонную мощь путем усиления потенциала сдерживания".

"Таким образом, дополнительно усиливается наша способность сохранять нейтралитет в военном отношении, что является основополагающим обязательством в сфере безопасности верховного главнокомандующего армии Сербии Александра Вучича, а также нашего правительства и парламента", - приводит РТС слова Вулина.

Ранее РТС сообщал, что первый из шести зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" будет передан Сербии до конца этой недели.

РТС отмечал, что сербские военнослужащие уже обучены работе с ними.

"Панцирь-С1" предназначен для обороны как от воздушных целей - самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и управляемых бомб, так и против танков, бронетранспортеров и БМП.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, "ПАНЦИРЬ", ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]