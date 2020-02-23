Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,78 тыс. человек

По состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 1,788 тыс., увеличившись за сутки на 309 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса увеличилось с 15 до 20 человек: шесть человек скончались в Иране, четыре - в Южной Корее, три - в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 769 - выявлено на территории Японии, из них 634 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщило агентство "Ренхап" утром в субботу, в Южной Корее выявлено 123 новых случаев заражения, общее число больных достигло 556 человек.

В Сингапуре насчитывается 89 больных, в Гонконге - 70, в Италии - 51, Таиланде - 35, США - 35, Иране - 28, на Тайване - 26, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Иране - 18, Германии и Вьетнаме - по 16, во Франции - 12, в ОАЭ - 11, Макао - 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.