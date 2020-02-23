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Дальнее зарубежье 23.02.2020 09:35

Трампу не известно о том, что Россия намерена поддержать на выборах сенатора Сандерса

Президенту США Дональду Трампу не докладывали данные разведки о том, что Россия намерена вмешаться в президентские выборы, поддерживая кандидата от демократов Берни Сандерса.

"Как сообщают, Кремль намерен помочь Берни Сандерсу завоевать Белый дом. Почему мне никто не сказал об этом?", - написал Трамп в своем твиттере в воскресенье.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила накануне, что Россия стремится поддержать сенатора Берни Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии.

По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы сам Сандерс, а также Трамп и американские законодатели.

Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.

Сандерс, комментируя это сообщение, заявил: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВЫБОРЫ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]