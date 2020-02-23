Трампу не известно о том, что Россия намерена поддержать на выборах сенатора Сандерса

Президенту США Дональду Трампу не докладывали данные разведки о том, что Россия намерена вмешаться в президентские выборы, поддерживая кандидата от демократов Берни Сандерса.
"Как сообщают, Кремль намерен помочь Берни Сандерсу завоевать Белый дом. Почему мне никто не сказал об этом?", - написал Трамп в своем твиттере в воскресенье.
Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила накануне, что Россия стремится поддержать сенатора Берни Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии.
По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы сам Сандерс, а также Трамп и американские законодатели.
Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.
Сандерс, комментируя это сообщение, заявил: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".
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