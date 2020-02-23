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Дальнее зарубежье 23.02.2020 11:05

Белый дом не располагает информацией о попытках России поддержать Трампа выборах - советник президента США

Советник президента США Роберт ОБрайан не знает о попытках России вмешаться в американские президентские выборы с целью поддержать действующего президента США Дональда Трампа.

"Я не видел никаких разведданных о том, что Россия предпринимает попытки способствовать переизбранию президента Трампа", - сказал он в эфире телеканала ABC, добавив, что "этого не видел, хотя у меня замечательный доступ (к данным - ИФ)".

Ранее СМИ сообщили, что на минувшей неделе представители американского разведсообщества информировали Конгресс о предпринимаемых Россией попытках повлиять на предстоящие в ноябре в США президентские выборы с целью оказать поддержку Трампу.

В то же время, газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила накануне, что Россия стремится помочь сенатору Берни Сандерсу, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии.

По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы сам Сандерс, а также Трамп и американские законодатели.

Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.

Сандерс, комментируя это сообщение, заявил: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".

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Тэги: США, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]