Белый дом не располагает информацией о попытках России поддержать Трампа выборах - советник президента США

Советник президента США Роберт ОБрайан не знает о попытках России вмешаться в американские президентские выборы с целью поддержать действующего президента США Дональда Трампа.

"Я не видел никаких разведданных о том, что Россия предпринимает попытки способствовать переизбранию президента Трампа", - сказал он в эфире телеканала ABC, добавив, что "этого не видел, хотя у меня замечательный доступ (к данным - ИФ)".

Ранее СМИ сообщили, что на минувшей неделе представители американского разведсообщества информировали Конгресс о предпринимаемых Россией попытках повлиять на предстоящие в ноябре в США президентские выборы с целью оказать поддержку Трампу.

В то же время, газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила накануне, что Россия стремится помочь сенатору Берни Сандерсу, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии.

По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы сам Сандерс, а также Трамп и американские законодатели.

Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.

Сандерс, комментируя это сообщение, заявил: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".