В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 96 новых случаев смерти из-за коронавируса

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 96 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 630 новых заболевших, сообщили местные медицинские власти.
В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 82 человек, заразился 541.
Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы 64,084 тыс. человек (в Ухане - 46,201 тыс.), скончалось 2,346 тыс. зараженных (в Ухане - 1,856 тыс.).
Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 15,3 тыс. человек, более 40 тыс. пока остаются в больницах, из них более 1,84 тыс. человек в критическом состоянии.
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