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Здравоохранение 23.02.2020 13:55

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 96 новых случаев смерти из-за коронавируса

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 96 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 630 новых заболевших, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 82 человек, заразился 541.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы 64,084 тыс. человек (в Ухане - 46,201 тыс.), скончалось 2,346 тыс. зараженных (в Ухане - 1,856 тыс.).

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 15,3 тыс. человек, более 40 тыс. пока остаются в больницах, из них более 1,84 тыс. человек в критическом состоянии.

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Тэги: КИТАЙ, ПРОВИНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]