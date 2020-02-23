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Дальнее зарубежье 23.02.2020 14:45

ЕС призвал Израиль пересмотреть планы строительства еврейских поселений в Восточном Иерусалиме

Евросоюз призвал Израиль пересмотреть новые планы строительства еврейских поселений в Восточном Иерусалиме.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил в субботу с заявлением, котором назвал скорое строительство поселений в районах Гиват-Хаматос и Хар-Хома "глубоко вредным для решения (палестино-израильского конфликта) на основе двух государств".

"Как неоднократно и ясно указывал Европейский союз, в том числе в постановлениях своего Совета, - подчеркнул Боррель, - такие шаги могут привести к разрыву географического и территориального контакта между Иерусалимом и Вифлеемом, изолировать палестинские общины, живущие в этих районах, и поставить под угрозу жизнеспособность решения о двух государствах с Иерусалимом в качестве столицы обоих".

Глава дипломатии ЕС напомнил, что такие поселения незаконны с точки зрения международного права и ЕС не признает изменений границ после 1967 года, кроме тех, которые согласованы обеими сторонами.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПОСЕЛЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]