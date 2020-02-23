Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 76,9 тыс. человек, скончались более 2,4 тыс. - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года достигло 76,936 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,442 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 648 человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 96 человек, еще один - в провинции Гуандун.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 51,6, тыс. человек, состояние более 10,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 22,8 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 105 случаев заболевания: в Гонконге - 69 (при двух случаях смертельного исхода и 11 выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 26 (один случай смерти, два выздоровели).