Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее продолжает быстро расти - власти

За истекшие сутки число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 123 человека, достигнув 556, сообщили власти.

Летальный исход зарегистрирован в четырех случаях.

Большинство заболевших - члены религиозной общины в четвертом по величине городе страны Тэгу.