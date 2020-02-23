Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысил 100

Более 100 человек в Италии заразились коронавирусом Covid-19, сообщили в воскресенье местные власти.
По информации губернатора Ломбардии Аттилио Фонтаны, в одной лишь его области выявлено 89 таких случаев. В остальных районах Италии зарегистрировано 22 случая. Кроме того, ранее СМИ сообщали о смерти двух заболевших.
Ранее в субботу поступали данные о 79 случаях заболевания.
Введенные в настоящее время меры по карантину касаются 50 тыс. человек.
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