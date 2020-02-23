Сандерс одерживает победу на кокусах Демократической партии в штате Невада

Претендент на выдвижение в кандидаты на пост президента США от демократов Берни Сандерс одерживает победу на кокусах в американском штате Невада, информирует Associated Press.

Согласно промежуточным данным подсчетов, за него отдали голоса 47% участников кокусов.

На втором месте с 23% Джо Байден.

"Мы объединяем народ. В Неваде нам удалось создать коалицию из представителей разных поколений, разных рас, которые не только выигрывают в Неваде, но которые смогут стать абсолютными чемпионами в стране", - сказал Сандерс, комментируя итоги кокусов.

Другие претенденты от демократов Пит Буттиджич и Элизабет Уоррен сильно сдали позиции и теперь ожидают следующего голосования, которое пройдет в штате Южная Каролина, и супер-вторника, намеченного на 3 марта.

Агентство отмечает, что основанием для нынешней победы Сандерса послужили результаты прежних предварительных голосований в других штатах - он вышел победителем на праймериз в Нью-Гэмпшире, и заручился практически одинаковым уровнем поддержки с Буттиджичем на кокусах в Айове.