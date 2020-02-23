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Дальнее зарубежье 23.02.2020 11:53

Сандерс одерживает победу на кокусах Демократической партии в штате Невада

Претендент на выдвижение в кандидаты на пост президента США от демократов Берни Сандерс одерживает победу на кокусах в американском штате Невада, информирует Associated Press.

Согласно промежуточным данным подсчетов, за него отдали голоса 47% участников кокусов.

На втором месте с 23% Джо Байден.

"Мы объединяем народ. В Неваде нам удалось создать коалицию из представителей разных поколений, разных рас, которые не только выигрывают в Неваде, но которые смогут стать абсолютными чемпионами в стране", - сказал Сандерс, комментируя итоги кокусов.

Другие претенденты от демократов Пит Буттиджич и Элизабет Уоррен сильно сдали позиции и теперь ожидают следующего голосования, которое пройдет в штате Южная Каролина, и супер-вторника, намеченного на 3 марта.

Агентство отмечает, что основанием для нынешней победы Сандерса послужили результаты прежних предварительных голосований в других штатах - он вышел победителем на праймериз в Нью-Гэмпшире, и заручился практически одинаковым уровнем поддержки с Буттиджичем на кокусах в Айове.

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Тэги: США, НЕВАДА, КОКУСЫ, САНДЕРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]