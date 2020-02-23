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23.02.2020 13:13

Трамп намерен заблокировать публикацию мемуаров Болтона

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что в Белом доме отрецензируют готовящиеся к публикации мемуары его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает в воскресенье американская газета The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, Трамп сообщил своим адвокатам о том, что Болтону не должно быть позволено публиковать детали каких-либо его обсуждений с первым лицом государства, которые касаются проблем национальной безопасности, поскольку эта информация строго засекречена.

В начале февраля в беседе с представителями американской прессы Трамп заявил: "Мы намерены постараться и заблокировать публикацию книги".

Президент США настаивает на том, чтобы книга мемуаров под заглавием "Комната, в которой это случилось" не увидела свет до ноябрьских президентских выборов: "Когда я покину офис, он сможет сделать это".

"Я дал ему работу, а затем он ополчился на меня", - добавил Трамп, назвав Болтона предателем.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Ваш клиент смог рассказать свою историю таким образом, чтобы национальная безопасность США была защищена", - написала ранее адвокату Болтона представитель Совета по национальной безопасности США Эллен Найт.

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Тэги: США, БОЛТОН, МЕМУАРЫ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]