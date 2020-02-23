Энтони Хопкинс сыграет в кино тренера Майка Тайсона

Британский актер Энтони Хопкинс воплотит на экране образ легендарного тренера по боксу Каса ДАмато, сообщило издание Deadline.

Ленту выпустит Patriot Pictures, снимать картину будет потомственный режиссер Ник Кассаветис ("Дневник памяти", "Джон Кью", "Альфа Дог").

Кассаветис прокомментировал известие так: "Это сценарий мечты. Возможность поработать с сэром Энтони в фильме о двух моих героях, Касе ДАмато и Майке Тайсоне - самом свирепом бойце в истории? Рассказать о фигуре отца, которая исчезла слишком рано? Да я в раю".

Энтони Хопкинсу, лауреату "Оскара" и "BAFTA", часто приходилось воплощать на экране образ Наставника: будь то Ганнибал Лектор, помогающий агенту ФБР Кларисе Старлинг постичь деяния маньяков ("Молчание ягнят" и "Ганнибал"), или Птолемей - соратник юного Александра Македонского ("Александр"), или учитель спецагентов в "Плохой компании", или "старший" Зорро дон Диего, взрастивший преемника в лице Алехандро/Бандераса ("Маска Зорро").

Роль спортивного тренера досталась Хопкинсу впервые.

В основу картины положены оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство" ("Mike Tyson: Money, Myth, and Betrayal").

Съёмки планируется начать весной/летом 2020 года.

Константин (Кас) ДАмато - легендарный тренер по боксу. С детства мечтал стать профессиональным боксером, но в уличной драке потеряв глаз, был вынужден отказаться от выхода на ринг, зато стал готовить к этому других. Разработал оригинальный "чемпионский" стиль защиты "Пик-а-бу", основанный на резких маятникообразных движениях корпусом и нырках.

После участия во Второй мировой войне, в 1945 году ДАмато встретил Камилу Эволд. На всю оставшуюся жизнь она стала компаньоном ДАмато, заправляя домом, в котором под присмотром ДАмато росло множество начинающих боксёров, среди них был и Тайсон, называвший Камилу своей "белой мамой". Кас и Камила не были женаты и не имели детей, кроме усыновлённого 15-летнего Тайсона.

Помимо Тайсона Кас тренировал знаменитого "джентльмена бокса" Флойда Паттерсона, пуэрториканца Хосе Торреса и многих других боксеров, ставших чемпионами. ДАмато умер в 1985 году в возрасте 77 лет, его ученик Кевин Руни привел Тайсона к чемпионскому титулу.

Актер на роль Майка Тайсона еще не утвержден.

Личность Каса давно привлекает режиссёров и продюсеров: в 1995 году вышел фильм HBO "Тайсон", где тренера сыграл Джордж К. Скотт.

Кроме того, про ДАмато в 2018 году планировал снять фильм британский режиссёр Руперт Френд ("Смерть Сталина"). На роль тренера был утверждён Брюс Уиллис. Однако съемки так и не начались.