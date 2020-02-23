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Наука и образование 23.02.2020 16:35

В России опасаются, что спутники Илона Маска могут быть использованы в военных целях

Группировка из 12 тысяч спутников Starlink, запускаемых компанией Илона Маска для создания глобальной сети интернет-покрытия, может быть использована в военных целях, считает генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Одним из первых мероприятий, которое проводил вновь назначенный командующий Военно-космическими силами США - встреча с Маском (глава SpaceX - ИФ), Брэнсоном (глава Virgin Galactic - ИФ) и с рядом других представителей бизнеса, которые занимаются разработками в области космоса и космической деятельности. Он с ними проводил разговор о том, как использовать их гражданские аппараты в интересах повышения потенциала Военно-космических сил Соединенных Штатов Америки", - заявил Боев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Как сообщалось, компания Илона Маска SpaceX планирует запустить около 12 тыс. космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

В настоящий момент орбитальная группировка Starlink состоит уже из 300 космических аппаратов и является самой большой в мире.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb уже вывела на орбиту 40 спутников своей собственной системы.

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Тэги: РОССИЯ, STARLINK, СПУТНИКИ, ВОЗМОЖНОСТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]