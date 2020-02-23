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Спорт 23.02.2020 17:46

Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону из-за психологической неготовности

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в воскресной гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Как сообщает "Чемпионат", на решение спортсмена повлияла психологическая неготовность.

Накануне утром в расположении сборной России итальянская полиция провела обыск. В частности, обыск прошел в номере Логинова и его партнера по команде Евгения Гараничева. Как сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, проверка была связана с тем, что Александр Касперович, тренер Логинова, "ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман". Кроме того, добавил Драчев, проводилась проверка на предмет возможного нарушения Логиновым антидопинговых правил. Ранее спортсмен уже отбыл дисквалификацию за допинг.

В субботу Логинов принял участие в мужской эстафете, российская команда заняла четвертое место.

По окончании гонки спортсмен заявил, что в скором времени может завершить карьеру. Он выразил мнение, что стороны, инициировавшие его обыск на чемпионате мира в Италии, хотят вынудить спортсмена поставить точку в выступлениях на профессиональном уровне.

"Меня уже ничего не удивляет. Видимо, таким образом пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Значит, если так будет лучше для кого-то, то вскоре надо будет так и сделать", - приводит слова Логинова "Матч ТВ".

"Я уже не молодею. Может быть, действительно, кому-то станет от этого комфортно. В IBU (Международный союз биатлонистов - ИФ), возможно, этого хотят", - сказал спортсмен.

На чемпионате мира в Италии Логинов выиграл золото в спринте и бронзу - в гонке преследования.

Женский и мужской масс-старты пройдут в воскресенье (начало - 15:30 и 18:00 соответственно) и завершат программу ЧМ.

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Тэги: ИТАЛИЯ, БИАТЛОН, РОССИЯНИН, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]