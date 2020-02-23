Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

23.02.2020 18:55

Италия готова применить "уханьскую" модель сдерживания вируса Covid-19

Власти Италии готовы принять чрезвычайные меры в связи со вспышкой "уханьского" коронавируса Covid-19 на севере страны, сообщает в воскресенье интернет-портал итальянской газеты "Коррьере делла сера".

На данный момент в стране зарегистрировано 79 случаев заражения, в связи с чем принято решение об изоляции 11 коммун страны, в которых находятся очаги заражения.

Кроме того, чрезвычайными мерами предусмотрено установление санитарных контрольно-пропускных пунктов, учреждение "стерильных" коридоров для поставок в пораженные регионы продовольствия и лекарств.

Ранее на этой неделе, когда 16 случаев заражения было выявлено в провинции Ломбардия и в регионе Венето, там был введен режим обязательного карантина для 250 человек, контактировавших с заболевшими.

Кроме того, сообщалось об изоляции десяти сопредельных населенных пунктов, общее число жителей которых - примерно 40 тыс. человек

Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне дАдда в Ломбардии. Пациент был госпитализирован в минувшую среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]