Власти Италии готовы принять чрезвычайные меры в связи со вспышкой "уханьского" коронавируса Covid-19 на севере страны, сообщает в воскресенье интернет-портал итальянской газеты "Коррьере делла сера".
На данный момент в стране зарегистрировано 79 случаев заражения, в связи с чем принято решение об изоляции 11 коммун страны, в которых находятся очаги заражения.
Кроме того, чрезвычайными мерами предусмотрено установление санитарных контрольно-пропускных пунктов, учреждение "стерильных" коридоров для поставок в пораженные регионы продовольствия и лекарств.
Ранее на этой неделе, когда 16 случаев заражения было выявлено в провинции Ломбардия и в регионе Венето, там был введен режим обязательного карантина для 250 человек, контактировавших с заболевшими.
Кроме того, сообщалось об изоляции десяти сопредельных населенных пунктов, общее число жителей которых - примерно 40 тыс. человек
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне дАдда в Ломбардии. Пациент был госпитализирован в минувшую среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
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