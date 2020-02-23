Американское военное присутствие на Ближнем Востоке дестабилизирует обстановку в регионе, считают в Москве

Сворачивание американского военного присутствия в "горячих точках" на Ближнем Востоке оздоровило бы ситуацию в регионе, считает замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"С другой стороны, мы слышим заявления, подобные сделанным Дональдом Трампом во время его выступления в Конгрессе 5 февраля с.г., о желании "покончить с войнами на Ближнем Востоке" и свернуть (или, по крайней мере, сократить) американское военное присутствие в горячих точках. Выполнение этих планов, безусловно, оздоровило бы ситуацию в регионе", - сказал Богданов в интервью греческому еженедельнику "То Вима", текст которого размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что "иногда складывается впечатление, что определенные силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, - в дестабилизации ближневосточного пространства". "С тем, чтобы воспользовавшись политической неопределенностью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде. Из этой серии - ликвидация (иранского генерала - ИФ) Сулеймани, который, кстати, вносил существенный вклад в дело борьбы с терроризмом, в частности разгром ИГИЛ (запрещена в РФ)", - добавил замглавы МИД РФ.
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