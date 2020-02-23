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Дальнее зарубежье 23.02.2020 19:50

Американское военное присутствие на Ближнем Востоке дестабилизирует обстановку в регионе, считают в Москве

Сворачивание американского военного присутствия в "горячих точках" на Ближнем Востоке оздоровило бы ситуацию в регионе, считает замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"С другой стороны, мы слышим заявления, подобные сделанным Дональдом Трампом во время его выступления в Конгрессе 5 февраля с.г., о желании "покончить с войнами на Ближнем Востоке" и свернуть (или, по крайней мере, сократить) американское военное присутствие в горячих точках. Выполнение этих планов, безусловно, оздоровило бы ситуацию в регионе", - сказал Богданов в интервью греческому еженедельнику "То Вима", текст которого размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что "иногда складывается впечатление, что определенные силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, - в дестабилизации ближневосточного пространства". "С тем, чтобы воспользовавшись политической неопределенностью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде. Из этой серии - ликвидация (иранского генерала - ИФ) Сулеймани, который, кстати, вносил существенный вклад в дело борьбы с терроризмом, в частности разгром ИГИЛ (запрещена в РФ)", - добавил замглавы МИД РФ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]