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Внешняя политика 23.02.2020 14:51

МИД Азербайджана настоятельно призывает соблюдать меры предосторожности от коронавируса при посещении Ирана

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана обратилось к гражданам страны в связи с распространением коронавируса в Иране.

“Принимая во внимание опасность распространения нового типа вируса (коронавирус 2019-nCoV) в нашем ближайшем регионе и ссылаясь на предупреждение, сделанное официальными властями Ирана, гражданам Азербайджана рекомендуется быть предельно осторожными и следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения во время их визитов в эту страну”, - отмечается в сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство предупреждает, что при возникновении каких-либо проблем рекомендуется, чтобы граждане Азербайджана обращались в посольство Азербайджана в Тегеране или в генеральное консульство в Тебризе.

Ранее в субботу сообщалось, что в Иране скончался еще один зараженный коронавирусом Covid-19. Всего в Иране уже пять человек скончались из-за заболеваний, вызванных этим вирусом. Кроме того, подтвердилась информация о 10 новых случаях заражения. Восемь человек госпитализировали в городе Кум, еще два в Тегеране. Всего в стране выявлено 28 случаев заражения.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]