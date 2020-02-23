МИД Азербайджана настоятельно призывает соблюдать меры предосторожности от коронавируса при посещении Ирана

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана обратилось к гражданам страны в связи с распространением коронавируса в Иране.
“Принимая во внимание опасность распространения нового типа вируса (коронавирус 2019-nCoV) в нашем ближайшем регионе и ссылаясь на предупреждение, сделанное официальными властями Ирана, гражданам Азербайджана рекомендуется быть предельно осторожными и следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения во время их визитов в эту страну”, - отмечается в сообщении МИД.
Внешнеполитическое ведомство предупреждает, что при возникновении каких-либо проблем рекомендуется, чтобы граждане Азербайджана обращались в посольство Азербайджана в Тегеране или в генеральное консульство в Тебризе.
Ранее в субботу сообщалось, что в Иране скончался еще один зараженный коронавирусом Covid-19. Всего в Иране уже пять человек скончались из-за заболеваний, вызванных этим вирусом. Кроме того, подтвердилась информация о 10 новых случаях заражения. Восемь человек госпитализировали в городе Кум, еще два в Тегеране. Всего в стране выявлено 28 случаев заражения.
Х.Насирзаде
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