Турция не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии - Песков

Турецкая сторона не соблюдает условия Сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое заявление он сделал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1": выдержки из этого заявления публикуются на сайте "Вести.ru".

О том, что Анкара не соблюдает эти договоренности, по словам Пескова, можно говорить однозначно, сообщает сайт.

В договоренностях указывалось, что "именно Турция должна будет обеспечивать" разведение сил и вывод тяжелых вооружений в Идлибской зоне деэскалации, однако террористы Сирии по-прежнему "прекрасно-вооружены" и получают "очень опасные образцы" военной техники, и все это "не способствует нормализации обстановки", добавил Песков.