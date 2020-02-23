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Регион 23.02.2020 15:34

Турция не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии - Песков

Турецкая сторона не соблюдает условия Сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое заявление он сделал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1": выдержки из этого заявления публикуются на сайте "Вести.ru".

О том, что Анкара не соблюдает эти договоренности, по словам Пескова, можно говорить однозначно, сообщает сайт.

В договоренностях указывалось, что "именно Турция должна будет обеспечивать" разведение сил и вывод тяжелых вооружений в Идлибской зоне деэскалации, однако террористы Сирии по-прежнему "прекрасно-вооружены" и получают "очень опасные образцы" военной техники, и все это "не способствует нормализации обстановки", добавил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]