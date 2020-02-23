В Иране уже восемь человек умерли от коронавируса

Еще три человек скончались в Иране от коронавируса Covid-19, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на иранские власти.
Таким образом, число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен этот коронавирус - они проходят лечение.
Таким образом, в настоящее время, Иран занимает второе место в мире по числу смертей от Covid-19, уступая по этому показателю только эпицентру заболевания - Китаю.
Со своей стороны, верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил иностранные СМИ в попытке использовать тему коронавируса для попытки саботажа прошедших ранее на этой неделе парламентских выборов. Ожидается, что их официальные результаты станут известны в воскресенье.
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