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Происшествия 23.02.2020 16:10

В Иране уже восемь человек умерли от коронавируса

Еще три человек скончались в Иране от коронавируса Covid-19, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на иранские власти.

Таким образом, число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен этот коронавирус - они проходят лечение.

Таким образом, в настоящее время, Иран занимает второе место в мире по числу смертей от Covid-19, уступая по этому показателю только эпицентру заболевания - Китаю.

Со своей стороны, верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил иностранные СМИ в попытке использовать тему коронавируса для попытки саботажа прошедших ранее на этой неделе парламентских выборов. Ожидается, что их официальные результаты станут известны в воскресенье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]