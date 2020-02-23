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Спорт 23.02.2020 22:55

В Италии отменяют футбольные матчи из-за коронавируса

Власти Италии перенесли на более поздний срок ряд запланированных на воскресенье футбольных матча местной "Серии-А" из-за продолжающегося распространения коронавируса, сообщает газета "Гадзетта делло спорт".

Речь идет о матчах "Интер" - "Сампдория", "Аталанта - "Саммуоло" и "Верона" - "Кальяри". При этом итальянская футбольная федерация сформировала специальную экспертную группу, чтобы решить, что делать дальше.

Матчи перенесены в соответствии с указом правительства, согласно которому в северных областях Венето и Ломбардия для борьбы против коронавируса следует на время отменить все массовые спортивные мероприятия.

Меры предосторожности могут коснуться и еврокубковых футбольных матчей. Прежде всего, это может коснуться как раз базирующегося в Милане (Ломбардия) "Интера".

При этом, по информации "Гадзетты делло спорт", один из рассматриваемых вариантов дальнейших действий - проведение матчей в "опасных" зонах вообще без болельщиков.

Ранее сообщалось, что медики в Италии выявили более 100 случаев заражения коронавирусом.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]