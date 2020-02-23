В Италии отменяют футбольные матчи из-за коронавируса

Власти Италии перенесли на более поздний срок ряд запланированных на воскресенье футбольных матча местной "Серии-А" из-за продолжающегося распространения коронавируса, сообщает газета "Гадзетта делло спорт".
Речь идет о матчах "Интер" - "Сампдория", "Аталанта - "Саммуоло" и "Верона" - "Кальяри". При этом итальянская футбольная федерация сформировала специальную экспертную группу, чтобы решить, что делать дальше.
Матчи перенесены в соответствии с указом правительства, согласно которому в северных областях Венето и Ломбардия для борьбы против коронавируса следует на время отменить все массовые спортивные мероприятия.
Меры предосторожности могут коснуться и еврокубковых футбольных матчей. Прежде всего, это может коснуться как раз базирующегося в Милане (Ломбардия) "Интера".
При этом, по информации "Гадзетты делло спорт", один из рассматриваемых вариантов дальнейших действий - проведение матчей в "опасных" зонах вообще без болельщиков.
Ранее сообщалось, что медики в Италии выявили более 100 случаев заражения коронавирусом.
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