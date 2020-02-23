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Культура 23.02.2020 23:48

В Венеции из-за коронавируса приостанавливают карнавал

Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.

"С вечера воскресенья мы запланировали приостановку венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе - спортивных. Это продлится до 1 марта включительно", - сказал губернатор Венето Лука Дзайя.

Он пояснил, что решил закрыть, в частности, ярмарки и музеи.

Все ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени.

По последним данным, в Италии выявили 132 случая заражения коронавирусом. В двух из них пациенты скончались.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КАРНАВАЛ, ВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]