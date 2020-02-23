В Венеции из-за коронавируса приостанавливают карнавал

Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.

"С вечера воскресенья мы запланировали приостановку венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе - спортивных. Это продлится до 1 марта включительно", - сказал губернатор Венето Лука Дзайя.

Он пояснил, что решил закрыть, в частности, ярмарки и музеи.

Все ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени.

По последним данным, в Италии выявили 132 случая заражения коронавирусом. В двух из них пациенты скончались.