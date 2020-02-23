Явка на выборах в Иране впервые с момента Исламской революции опустилась ниже 50%

Явка на состоявшихся ранее на этой неделе парламентских выборах в Иране составила 42,57%, сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на данные иранского МВД.

Это - первый случай с момента Исламской революции 1979 года, когда явка на этих выборах опускается ниже отметки в 50%.

Ожидается, что результаты голосования станут известны в воскресенье.

Низкая явка, как отмечают западные наблюдатели, может быть вызвана тем, что избиратели в целом недовольны властями и потому не видят смысла в голосовании. Кроме того, немалое влияние могло оказать решение властей отстранить от участия в выборах тысячи кандидатов от иранских реформаторов.

Западные СМИ ожидают, что в создавшейся ситуации на выборах, скорее всего, одержат победу консерваторы, занимающие более жесткую позицию, чем реформаторы в том, что касается взаимодействий с Западом. В частности, консерваторы выступали против заключения ядерной сделки с "шестеркой" международных посредников.