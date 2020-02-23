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Регион 23.02.2020 22:19

Явка на выборах в Иране впервые с момента Исламской революции опустилась ниже 50%

Явка на состоявшихся ранее на этой неделе парламентских выборах в Иране составила 42,57%, сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на данные иранского МВД.

Это - первый случай с момента Исламской революции 1979 года, когда явка на этих выборах опускается ниже отметки в 50%.

Ожидается, что результаты голосования станут известны в воскресенье.

Низкая явка, как отмечают западные наблюдатели, может быть вызвана тем, что избиратели в целом недовольны властями и потому не видят смысла в голосовании. Кроме того, немалое влияние могло оказать решение властей отстранить от участия в выборах тысячи кандидатов от иранских реформаторов.

Западные СМИ ожидают, что в создавшейся ситуации на выборах, скорее всего, одержат победу консерваторы, занимающие более жесткую позицию, чем реформаторы в том, что касается взаимодействий с Западом. В частности, консерваторы выступали против заключения ядерной сделки с "шестеркой" международных посредников.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ВЫБОРЫ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]