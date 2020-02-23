Алиев соболезнует Эрдогану в связи c гибелью семи человек в провинции Ван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил турецкому коллеге Реджебу Тайип Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами в провинции Ван в результате произошедшего землетрясения в Иране.
«Глубоко опечален тем фактом, что землетрясение в Ване вызвало гибель людей и разрушения. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.
Как сообщалось ранее, произошедшее в Иране землетрясение привело к гибели семи человек в соседней турецкой провинции Ван, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
По его информации, трое погибших - дети.
Кроме того, Минздрав Турции сообщил, что травмы получил 21 гражданин Турции. При этом восемь человек находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в северной части Ирана в 35 км северо-западнее города Сельмас.
Х.Насирзаде
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