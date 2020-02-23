Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились

Улучшение отношений между РФ и Украиной принесло бы пользу всему мировому сообществу, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Я бы хотел, чтобы они помирились. Если им это удастся: если они поладят, то это было бы прекрасно для всего мира", - приводят американские СМИ слова президента США.