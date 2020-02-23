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Дальнее зарубежье 23.02.2020 23:21

Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились

Улучшение отношений между РФ и Украиной принесло бы пользу всему мировому сообществу, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Я бы хотел, чтобы они помирились. Если им это удастся: если они поладят, то это было бы прекрасно для всего мира", - приводят американские СМИ слова президента США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]