В Таллине пройдёт совместный с НАТО военный парад в честь 102-й годовщины независимости Эстонии

На праздничном мероприятии в честь 102-й годовщины независимости Эстонии выступит президент Керсти Кальюлайд, члены правительства, а также в этот день пройдёт совместный парад Сил обороны республики и представителей НАТО.
Праздник начнется в Губернаторском саду, где с восходом солнца в 7.34 в присутствии членов парламента и правительства, а также дипломатического корпуса и гостей под аккомпанемент гимна Эстонской Республики будет поднят государственный флаг, сообщила пресс-служба правительства.
Спикер парламента Хенн Пыллуаас выступит с речью и зачитает Манифест независимости Эстонской Республики.
Утром пройдут также церемонии возложения венков к памятнику Освободительной войне 1918-1920 гг., памятные богослужения.
В полдень на площади Свободы в Таллинне президент Керсти Кальюлайд примет парад Сил обороны, в котором в строю пройдут более 800 военных и около 50 единиц техники, в числе которых боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортёры, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, британские танки, датские и американские боевые машины.
Там будут представлены все рода войск, военизированные добровольческие организации, курсанты Академии обороны, военнослужащие Центра сотрудничества киберзащиты НАТО и контингента штабного элемента НАТО в Эстонии.
Союзников по НАТО представят знаменосцы из США, Франции, Латвии, Литвы, Польши. Также пройдёт знаменная группа вооруженных сил Украины. Вместе с эстонскими военнослужащими пройдут британские и датские подразделения, входящие в дислоцированную в Эстонии боевую группу НАТО, а также подразделения Франции и США.
После парада желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и дислоцированных в Эстонии союзников по НАТО.
Вечером в городе Вильянди, в здании театра "Угала", состоится президентский прием по случаю годовщины Эстонской Республики. Перед ним пройдет Семейный день на Вильяндиском певческом поле, гостей будет приветствовать президент Кальюлайд.
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