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Дальнее зарубежье 24.02.2020 09:28

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,2 тыс. человек, скончались 26 - газета

По состоянию на утро понедельника, 24 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2,204 тыс., увеличившись за сутки на 416 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса увеличилось за сутки до 26 человек: восемь человек скончались в Иране, семь - в Южной Корее, четыре - в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 838 - выявлено на территории Японии, из них более 630 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщило агентство "Ренхап" в Южной Корее выявлен 161 новый случай заражения, общее число больных достигло 763 человек.

В Италии насчитывается 152 больных, в Сингапуре - 89, в Гонконге - 74, Иране - 43, Таиланде и США - 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, во Франции - 12, в ОАЭ - 11, Макао - 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]