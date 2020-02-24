В Лондоне стартуют слушания по экстрадиции Ассанжа в США

Суд Лондона в понедельник начинает слушания по вопросу об экстрадиции основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году.

Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле прошлого года минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В частности, в 2016 году в ходе предвыборной кампании Ассанж опубликовал документы, касающиеся Национального комитета Демократической партии США и подрывающие авторитет тогдашнего кандидата на пост американского президента Хиллари Клинтон.

В Демократической партии убеждены, что взлом серверов ее Национального комитета оказал существенное влияние на ход борьбы за пост президента в 2016 году. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

Сам Ассанж заявлял, что Россия не была вовлечена в "хакерский взлом" и не являлась информатором Wikileaks.

До этого WikiLeaks уже публиковала материалы, связанные с президентскими выборами в США. Данные касались поддержки Хиллари Клинтон со стороны национального комитета Демократической партии в ущерб другому кандидату-демократу Берни Сандерсу. Публикация имела широкий резонанс.

В целом Ассанжу в США грозит наказание по 18 пунктам обвинения.

По каждому из пунктов Ассанжу грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

Отец Ассанжа Джон Шиптон в свою очередь заявил, что экстрадиция его сына в США станет для Ассанжа "смертной казнью".

"Непрекращающееся беспокойство, которое Джулиан испытывает на протяжении 10 лет, несет очень вредоносное воздействие", - заявил Шиптон в эфире телерадиокорпорации BBC.

"Я не могу строить предположения касательно его душевного состояния, но я могу представить, что он будет очень обеспокоен, так как экстрадиция в США - это смертная казнь", - добавил отец Ассанжа.

В конце прошлого года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Специалисты указывали на то, что Ассанж может до суда умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.