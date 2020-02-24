ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 24 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных территорийзербайджана.
Х.Насирзаде
KOBIA отбирает подрядчика на оказание консультативных услуг
Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю
Экспорт Азербайджана в Италию за последние 10 лет превысил 55 млрд евро – Ди Майо
В Венеции из-за коронавируса приостанавливают карнавал
В Италии отменяют футбольные матчи из-за коронавируса
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
У более 150 человек в Италии обнаружили коронавирус
В Лондоне стартуют слушания по экстрадиции Ассанжа в США
Большинство американцев назвали Трампа победителем предстоящих выборов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Организации “Татарстан” и “Факел дружбы” провели мероприятие по случаю 75 лет Победы в ВОВ
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре